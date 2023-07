Sofía y Ester llegan a la Plaza de los Frutos: un inicio complicado

Tras la marcha de Lorenzo a Londres, el King’s quedó en manos de una nueva compradora. Sofía, una antigua bailarina, ha llegado al barrio dispuesta a llevar el negocio y empezar una nueva vida. Además, no viene sola. Ester, la hija de su mejor amiga fallecida, está viviendo con ella desde hace muy poco tiempo.

La convivencia entre ambas está siendo complicada. “Ni siquiera me conoces”, le ha dicho Ester. La joven está muy incómoda con ella y todavía no acepta la muerte de su madre. “No he podido ni siquiera despedirme de ella”, ha advertido.

Sin embargo, Sofía está dispuesta a luchar por su nueva vida y por que todo salga bien. “Me vas a tener que aceptar, te guste o no”, le ha dicho a Ester. Ambas deben adaptarse a la situación y formar su propia familia, a su manera.