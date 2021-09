El secreto de Marcelino que tiene en vilo a Manolita, ¡sale a la luz!

Manolita le contaba a Benigna una situación que la tenía muy preocupada, Marcelino lleva unas semanas sacando dinero de la cuenta bancaria y no sabe el motivo. Benigna se sorprende, ¿tendrá una amante?, pero Manolita sabe que no es eso aunque no logra averiguar el verdadero motivo de la misteriosa actitud de su marido.

Y por fin descubrimos la razón: Marcelino se reúne con Felipe en el King’s, a escondidas de su familia. Marcelino está ayudando económicamente a un gran amigo del pasado, a quién considera como un hermano.

Felipe agradece a Marcelino salvarle la vida tras un pasado demoledor. Ambos amigos recuerdan anécdotas de jóvenes y también las desgracias que llegaron con un tal Ismael Blanco. ¿Qué habrá sido de su vida?, se preguntaban Felipe y Marcelino.

Lo que nunca imaginaría el padre de los Gómez es que se iba a encontrar con Ismael, días después, en el cumpleaños de Pelayo.

