MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.171

Alba le ha confesado a su madre que está dispuesta a retomar la relación con su hermana Marta para que sus hijos no crezcan en el odio, de no ser así, sería todo lo contrario. Rosalía, orgullosa de sus hijas, le ha expresado la gran felicidad que siente por esta decisión que parecía no llegar nunca.