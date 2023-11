Román, en contra de sus padres: “¿Pensabais que me iban a parecer bien vuestros métodos mafiosos?”

Lola está decidida a irse de Madrid para no hacer más daño a su familia. Tras enterarse de la noticia, Román se ha hundido y, lleno de rabia, no ha podido evitar pensar en sus padres: si no hubieran mandado a Crespo a amenazar a Lola, quizás la joven no tendría que volver a Barcelona.

“Enhorabuena, lo habéis conseguido, Dolores se va de Madrid”, ha advertido Román. Aunque Federico y Elena habían guardado en secreto lo sucedido, el joven no ha tardado en descubrir la verdad. “¿Pensabais que no me iba a enterar o que me iban a parecer bien vuestros métodos mafiosos?”, les ha preguntado, lleno de ira.

Elena y Federico, satisfechos con la noticia de la marcha de Lola, han hecho todo lo posible para evitar que la joven hiciera daño a su familia. “Lo hacemos para protegerte”, ha asegurado Federico, “por las buenas o por las malas”.

Los gritos han despertado a Malena, que con sigilo ha escuchado la conversación desde la escalera. Las amenazas, la huida de Lola a Barcelona y el enfado de Román le han pillado por sorpresa. ¿Cómo reaccionará la joven ante los secretos que oculta su familia?