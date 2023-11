Román llega a las manos con Curro tras conocer la verdad del accidente de Malena: “La podrías haber matado”

Malena todavía está en el hospital, pero por fin está fuera de peligro. Aun así, el miedo se ha instalado en la familia Quevedo y parece que se quedará por un tiempo. Román, por su parte, necesita darle una lección a Curro, el joven que conducía la moto el día del accidente de su hermana.

Curro, muy sorprendido por ver a Román, ha preguntado por Malena. “Casi pierde la vida”, ha advertido, muy nervioso. Román ha insistido en saber cómo ocurrió el accidente que tiene a su hermana en el hospital y si Curro tuvo algo de culpa.

Cuando el joven ha admitido que se tomó alguna cerveza antes de subirse a la moto con Malena, Román ha entrado en cólera. La tensión le ha hecho abalanzarse contra Curro, quien pudo haber matado a la pequeña en un acto de irresponsabilidad.

Lola, alarmada por el revuelo en la calle, ha corrido a frenar la pelea. “Tú no eres así”, le ha reprochado a Román. El joven no deja de hacerse daño a sí mismo y ella teme que no pueda volver a ser el de antes.