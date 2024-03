El recuerdo de Manolita sobre su boda llena de tristeza a Marcelino: “Fue poca cosa”

Marcelino todavía sigue afectado por el anuncio de la jubilación de su padre. No es capaz de imaginar El Asturiano sin Pelayo detrás de la barra y, ahora que está en el bar, lo ve más grande y vacío que nunca.

Manolita cree que Marcelino debería estar eufórico teniendo en cuenta la visita de sus hijos, pues no saben cuándo van a volver a verlos. Las bodas de oro sería un buen momento, pero para la mujer resulta una eternidad, además de que no pone la mano en el fuego porque no se les empiece a olvidar su aniversario como el año pasado.

Aunque Marcelino le ha intentado quitar hierro al asunto, para Manolita hay una clara causa de su olvido: la boda tan pobre que tuvieron. “Fue poca cosa”, le ha dicho a su marido recordando cómo tuvieron que salir corriendo después para irse a trabajar.

Las palabras de Manolita han dejado muy triste al hijo de Pelayo: “Tú me quieres igual, ¿no?”. La mujer no ha esperado ni un segundo en asegurarle a un temeroso Marcelino que, aunque su boda no fuera de cuento de hadas, no se ha arrepentido ni un día de haberle elegido como padre de sus hijos y compañero de vida.