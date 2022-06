Raúl se sincera con Fran y confiesa su dolor: “Solo quiero lo mejor para mi madre”

Raúl está intentando llevar la situación lo mejor posible, pero Fran no se lo está poniendo nada fácil. Los últimos meses han sido muy duros para el empresario. Desde que descubrió que Uriarte es su verdadero padre, su mundo se ha tambaleado.

Temiendo por la vida de su madre, el joven ha decidido ingresarla en un centro de reposo, pero esta decisión no ha gustado nada al creativo.

Los primos están más enfrentados que nunca. Para Fran, Uriarte es quien está manipulando a Raúl y no le deja ver la realidad, esa misma que está imponiéndose en su felicidad.

Carmen ha cometido muchos errores con su hijo, pero solo quería protegerlo de la maldad sin límites de Uriarte, aunque todo ha sido en vano.

El hombre ha conseguido ganarse el corazón de Raúl y, ahora, está dispuesto a adoptar sus apellidos, renunciando a los de su madre.

Fran le ha pedido a su primo en varias ocasiones que su tía continúe el tratamiento en casa, pero Raúl no quiere hacerle caso. Cree que está donde debe estar.

Cara a cara, los primos se han sincerado. Raúl, roto de dolor, ha confesado a Fran que está sufriendo mucho con esta situación: “Soy su hijo, quiero a mi madre y solo pretendo lo mejor para ella. No voy a verla porque creo que si voy, esto me acabará de hundir. Es imposible que todo esto no me rompa por dentro”.

Aún queda esperanza para abrirle los ojos a Raúl y que se de cuenta la clase de persona que es su padre…