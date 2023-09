Quintero, en un mar de dudas sobre si aceptar el caso de Silvia: “¿Y si por mi culpa va a la cárcel?”

Silvia ha vuelto a la vida de Quintero, pero no como éste se lo esperaba. Su antiguo amor del pasado está detenida. Ella solo confía en Justo para revertir la situación, y envió a su actual novio para convencer al abogado de que lleve su caso.

Pero Quintero es un mar de dudas. Recuerda cómo fue su ruptura, la última vez que la vio. Pelayo ve a Justo y sabe que necesita hablar y desahogarse.

El abogado le cuenta que no se encuentra en un buen momento profesional. Además es abogado laborista, no tiene claro cómo puede llevar un caso tan distinto. Pelayo lo comprende, pero sabe que entre esas dudas hay algo más: Quintero no quiere revivir viejos sentimientos.

El abogado le da la razón. No quiere llevarse un palo como el que se llevó con Teresa. Por ello, Pelayo le da un sabio consejo: le pide que, antes de tomar cualquier decisión, que hable con ella. ¿Se presentará Justo en prisión para volver a ver a Silvia?