Penélope deja sin palabras a Ismael con su nueva actitud: “Quiero mirar la vida desde otro prisma”

La diferencia entre una persona y otra es la manera en la que afronta las adversidades y, Penélope, es un claro ejemplo de lucha y perseverancia.

No hay quien la pare. Y ni siquiera el daño de Santiago podrá borrarle la sonrisa de la cara. Ahora, con las ilusiones renovadas, ve la vida con otra perspectiva y siente que no puede estancarse en el rencor.

Ismael, al escucharla, se ha quedado anonadado. Sin duda, ella es una mujer muy fuerte y siempre encuentra solución a sus problemas. Por eso, ha vuelto a coger las riendas de su vida y plantarse en el despacho de la directora del colegio para pedirle un anticipo de la nómina.

Y, para su sorpresa, todo ha salido según lo esperado. Eso sí, le ha tenido que contar el nuevo y desagradable revés de su marido, que, no contento con huir bien lejos, le ha vaciado la cuenta corriente.

Por suerte, son muchos quienes apoyan a Penélope. Cristina, Pelayo, Catalina y, sobre todo, Ismael. El amor tan incondicional que siente por ella es tan fuerte que nada puede romperlo.

Dispuesto a todo, tras enterarse de que no tenía dinero, decidió plantarse en su casa y darle un sobre con dinero, hasta que se lo pudiera devolver, pero ella no lo aceptó. Quiere hacer las cosas a su manera y no depender de nadie.

Ahora que mira la vida con otro prisma y quiere olvidar todo el pasado, ¿en qué posición queda Ismael? ¿Podrán retomar la relación?

Una cosa está bien clara: El gerente del King´s no se da por vencido y está muy seguro de sus sentimientos, sobre todo tras los últimos encuentros, donde la chispa entre ambos se palpaba en el ambiente.

Hay amores que siempre permanecen en el corazón pero, ¿se dará cuenta Penélope de que su historia de amor con Ismael aún puede llegar a buen puerto?