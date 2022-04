Paloma toma una decisión radical para olvidar a Fran: "Aléjate de mí, por favor"

Hay decisiones que no tienen vuelta atrás y la de Paloma es una de ellas. ¿Cómo se cura el corazón partido? A veces Cupido tira flechas donde no es y, después de declararle su amor y ser rechazada, tiene claro que no puede seguir albergando sentimientos.

Fran sigue enamorado de Coral, a pesar de que la joven está embarazada de Raúl. Esto, sin duda, ha sido un golpe muy duro para el creativo ya que tenía esperanzas por formar una familia con Coral.

A pesar de que Paloma siempre ha sido consciente de los sentimientos de Fran por su mejor amiga, la muerte de la madre de Emilio le hizo reaccionar, aunque sabía que había pocas posibilidades.

Hace unas semanas, Paloma y Fran se dejaron llevar por la pasión y, después, él le pidió olvidar lo ocurrido porque lo consideró “un desliz sin importancia”.

Pero para la joven ese encuentro significó la confirmación de sus sentimientos. ¿Es una historia de amor imposible o solo es cuestión de tiempo para que Fran reaccione? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!