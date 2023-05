Nieves se sincera con Manolita sobre la situación de Ricardo: “Tenía que fingir que todo estaba bien”

Ahora que Manolita ha pillado a su prima besando apasionadamente a Vicente en el despacho del supermercado, Nieves ha tenido que darle una explicación para seguir ganándose su confianza.

La empresaria, que se ha quedado sin argumentos, se ha visto obligada a confesar que Ricardo fue a Miami y no a Marbella, como dijeron. “No te lo he dicho antes porque me sentía humillada”, ha lamentado.

Lo que nadie imagina es que Ricardo cayó en la trampa de Joseba y está muerto.

Sobre su relación con Vicente, Manolita ha apoyado a su prima. Cree que debe seguir su corazón y, si el hombre le hace bien, no debe ocultar lo que siente.