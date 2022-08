Nieves comparte con Manolita el episodio más duro de su vida: “Fue un horror”

Manolita se crio con su prima Nieves y, ahora que está de vuelta en España tras una larga temporada en Miami, las de Valdemorillo se han puesto al día.

Después de una comida familiar, Nieves ha compartido con Manolita el momento más duro de su vida y, al abrir el baúl de los recuerdos, con mucha pena, Nieves ha revivido su peor pesadilla.

Por desgracia, Nieves se vio obligada a abandonar el pueblo tras ser víctima de una violación. “Todas las personas cuchicheaban cuando pasaba y me culpaban de todo. Nunca estuvieron dispuestos a escuchar mi versión”, ha lamentado.

La única que nunca le dio la espalda fue Manolita, que más que su prima siempre la ha querido como una hermana.

Nieves puso fin al fruto de la violación y, aunque tuvo que marcharse muy lejos, cogió las riendas de su vida. “Siempre me apoyaste, nunca me diste la espalda”, ha agradecido a Manolita.

Está claro que las Sanabria no se rinden ante los obstáculos y a Nieves todo esto le sirvió para hacerse aún más fuerte: “Ya puedes decir su nombre, no me derrumbo al escucharlo”.