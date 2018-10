Gabriel asusta a Natalia: "Quiero que me lo cuentes todo de ti"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1468

Gabriel se reúne con Natalia en el King's, no le importa que les vean juntos: "Me encantaría poder tener contigo una relación normal". Gabriel ya no concibe su vida sin ver a Natalia todos los días y a ella parece que le gusta lo que escucha aunque en su mente sigan sus planes de venganza. Gabriel descoloca a Natalia preguntándole por su vida.