Marcelino reacciona y exige a Samuel que se marche: “Coge tus cosas y lárgate”

Marcelino descubrió que Samuel y Nieves son amantes y, desde entonces, no sabe cómo afrontar la situación.

De momento no le ha contado nada a Manolita para no darle un disgusto ya que todos creen que Nieves y Ricardo son un matrimonio ejemplar, pero la realidad es bien diferente.

Al escuchar las palabras cargadas de amor que Ricardo le ha dedicado a su mujer, Marcelino ha tomado las riendas de la situación y se ha encarado con Samuel.

A pesar de que el mozo de almacén le ha pedido que no se meta en sus asuntos privados, el tabernero le ha exigido que se marche: “Lo que tienes que hacer es quitarte de ahí y no destrozar una familia. Te estás metiendo en un matrimonio y no lo voy a permitir”.