MEJORES MOMENTOS Capítulo 1748

Luisita llegó enfadada a la radio porque no ha podido conseguir que en Correos le diesen un paquete importante de su hermana Leonor enviado desde México pero Mateo le promete ayudarla. Dicho y hecho, Mateo entra a trabajar en correos y Luisita no puede sentirse más sorprendida y agradecida con el joven que no piensa parar hasta conquistar su inaccesible corazón.