Luisita está enfadada por la vuelta de Isabel y no quiere perder a Teo

Luisita y Amelia decidieron la adopción para Teo con el apoyo de Manolita. No fue nada fácil decidirse porque no querían decidir por Isabel el destino de ese niño. El destino no ha querido que Teo vaya al orfanato porque Isabel volvió de forma inesperada.

Ahora Luisita tiene miedo de que Teo vuelva a ser abandonado y está muy enfadada con el comportamiento de Isabel.

