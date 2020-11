La incertidumbre y los disgustos pasan factura a la salud de Socorro

Más información Socorro, con el corazón en un puño tras la amarga noticia de Abel

A pesar de que Socorro está convencida de que Abel es inocente, se encuentra confundida y no sabe cómo sacar a su hermano de la cárcel. De momento no hay pruebas que demuestren lo contrario y ella no va a parar hasta hacer justicia.

Ante sus sospechas, Socorro pregunta a Beltrán si conocía el plan de los golpistas, pero él lo niega rotundamente a pesar de haber estado presente durante las reuniones militares. Es entonces cuando ella pierde los nervios y cae redonda al suelo.

