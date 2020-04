Más información El miedo vuelve a apoderarse de Luisita al creer que pierde a Amelia

Parecía que Luisita había tomado una tajante decisión sobre su relación con Amelia, tomar distancia y no cruzar ninguna línea para volver a caer en una relación que pueda hacerle tanto daño de nuevo. Así fue su última discusión:

Pero tras ver a Amelia con una maleta por la Plaza de los Frutos a Luisita se le ha encogido el corazón y no ha dudado en reaccionar al instante para darle una bonita sorpresa y hacerle prometer a Amelia que no volverá a París. Amelia no sabe cómo interpretar este gran paso de Luisita lo que sí sabe es que le ha emocionado mucho.

