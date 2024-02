El juicio llega a su fin: Lola defiende su inocencia mientras Alicia ataca con sus secretos más íntimos

Quintero ha sometido a Lola a un intenso interrogatorio en el juicio. La joven ha dejado claro que las monjas la presionaron para dar en adopción a Malena en 1968.

En la sala, la hija de Manolita y Marcelino, emocionalmente afectada, ha explicado que confió en las monjas pensando que recibiría apoyo, pero solo se aprovecharon de su situación para arrebatarles a su bebé.

Además, Lola ha resaltado su amor por Malena, dejando claro que se arrepintió de su decisión, pero la niña ya había sido adoptada por la familia Quevedo. Después de dieciséis años, una monja le reveló su paradero, y su única preocupación era comprobar que la niña estuviera bien. "Nunca he querido hacerle daño a nadie, pero me di cuenta de que los Quevedo no eran la familia idílica que parecían", ha afirmado.

En el juicio, la modista ha recalcado que ella no hizo daño a Elena con un cúter y, a continuación, Alicia ha intentado desprestigiarla, cuestionando si ella le había contado a su marido el motivo de su viaje a Madrid o si había mentido al respecto. Además, le ha recordado un aborto que tuvo y cómo le ocultó a sus padres la existencia de su hija.