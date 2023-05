Joseba pide ayuda a Luján para encontrar a Nieves: “Es muy importante”

Joseba aún no ha aceptado la propuesta de Luján: no sabe si es una buena idea hacer negocios con él o no.

Pero el hombre ha vuelto a reunirse con el jefe superior de policía para pedirle, esta vez, un favor: necesita que encuentre a Nieves.

Para ganarse su confianza, Luján ha aceptado y, además, conoce perfectamente a la prima de Manolita, por lo que ha sido un favor bien fácil.

Ahora, Joseba está dispuesto a rendir cuentas con Nieves. De momento, nadie sabe que Ricardo está muerto. ¿Lo confesará?