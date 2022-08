Las inquietantes palabras de Candela sobre Uriarte dan un giro inesperado en el plan de Carballo

Carballo ha conseguido descubrir el paradero de Candela, como dejaban ver sus últimas averiguaciones, la joven sigue con vida. Se encuentra encerrada en un centro de salud mental dirigido por monjas y, la pobre, está irreconocible.

La investigadora, camuflada de monja, ha podido hablar un poco con Candela, que se hace llamar Esperanza, la cual le ha confesado que fue un hombre quien la trajo a este lugar, con la premisa de que estaba enferma de la cabeza y aquí la sabrían cuidar.

Todo apunta a que el hombre que ha encerrado a Candela en el centro de salud mental ha sido Uriarte. La investigadora ha vuelto al lugar para poder seguir conversando con ella y confirmar sus sospechas.

“El otro día me comentaste que te trajo a la clínica un hombre y creo que también lo conozco. Es Adolfo Uriarte, ¿verdad?”, le ha preguntado directamente Carballo mientras daban un paseo.

Candela le ha respondido algo totalmente sorprendente: “Uriarte es bueno, me protege”. Le ha dicho que cuida de ella y le mantiene, la joven le considera su protector…

La investigadora ha intentado abrirle los ojos: “Uriarte no es la persona que crees, no es bueno y no se ha portado bien contigo”. Sin embargo, Candela no ha creído nada de lo que le ha dicho Carballo y, muy nerviosa, ha huido de su lado.