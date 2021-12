Guillermo recoge sus cosas de casa de Inés, la ruptura es definitiva

La anulación de la boda entre Galán e Inés es más que un hecho. Cuando él le confesó que no estaba enamorado de ella, Inés decidió romper su compromiso. Ella está destrozada, estaba muy enamorada de Guillermo… Pero él no la correspondía de la misma manera.

Guillermo pasa hoy el mal trago de recoger sus pertinencias de casa de su ex prometida. No está solo, Quintero, como siempre, le ofrece consuelo para ese duro momento: “Estoy seguro que lo superarás”. Para Guillermo, Inés ha sido muy importante en su vida, ha sido la que le ha ayudado a recuperarse, la que le ha cuidado… Sus primeros recuerdos de la nueva vida son con ella, por eso, este momento no es nada fácil para él. Además, se entera de que ella viajará a Alemania, a seguir su sueño.

¿Qué hará él? ¿Aprovechará para darle un empujón al King´s?