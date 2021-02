Gorka no da crédito a la arriesgada decisión de Maica

La astucia de Juan logró que Maica le hiciera el gran favor de esconder en su tienda a un disidente argentino perseguido por los Servicios secretos.

Maica le ha pedido a Juan que no puede tener más de un día cerrado el negocio y que se apure para sacar a Raúl cuanto antes. Maica no pensaba contarle esto a nadie pero Gorka se presenta en el obrador y termina por descubrir que hay alguien en la cocina. El cura no da crédito a la ayuda que Maica ofrece a Juan aún desconfiando de sus intenciones.

Los celos vuelve a provocar un enfrentamiento entre el cura y la dueña de 'Laida'.