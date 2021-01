Fabián, en un mar de dudas: “¿Qué sientes cuándo estás enamorado?”

Más información Las emotivas palabras de Maica remueven los sentimientos de Fabián

Desde que Virginia se declaró, Fabián no deja de darle vueltas a la cabeza a sus palabras, a las de Benigna y a las de Maica sobre el amor. Pese a haber sido un terco y no permitirse enamorarse de nadie y menos de una chica que va para monja, Fabián no quiere perder a Cifuentes y, desesperado, pide consejo a Manolín.

Tras las palabras del marido de Emma, Fabián se da cuenta definitivamente de que está enamorado de Virginia. ¿Será capaz de reconocerle sus sentimientos y evitar que ingrese en las Clarisas?