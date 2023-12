La emotiva reacción de Benigna al enterarse del embarazo de Silvia: “Esto es una bendición”

Silvia, aún asimilando la noticia, no se ha atrevido hasta ahora a decirle a Benigna que está embarazada. Sin embargo, la mujer, que es muy astuta, ha conectado rápidamente las piezas del rompecabezas al percatarse de los síntomas evidentes: el malestar estomacal, las náuseas, el aumento de peso y el no querer consumir alcohol.

Ante estos indicios, Benigna no ha dudado en abordar el tema directamente y Silvia no ha podido evitar responder con la verdad. "Me cuesta creerlo incluso a mí misma, por eso no te lo había dicho", ha compartido.

La confesión ha desatado un torrente de emociones, y en ese momento íntimo, Silvia ha revelado a Benigna todos los detalles de sus planes como futura madre soltera.

Benigna, por su parte, le ha ofrecido su apoyo incondicional, asegurándole a Silvia que un niño es una bendición y le traerá muchas alegrías a su vida.