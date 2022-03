Emilio rompe las ilusiones de Julieta poniendo fin a su relación: “Esto no funciona”

Parece que la historia de amor entre Emilio y Julieta no ha llegado a buen puerto. El dependiente de Garlo ha decidido sincerarse con la joven y, tras varios días reflexionando, ha llegado a una conclusión: poner fin a su relación.

Emilio está convencido de que la camarera de hotel acabará cansándose de él. “Tú necesitas emociones y no consigo sentirme a gusto cuando estoy a tu lado, no paro de repetirme que no soy suficiente para ti”, le ha dicho.

Ante sus palabras, Julieta le ha reprochado al amigo de Raúl que deje pasar esta bonita historia de amor ya que estaba muy ilusionada con él. “Eres un egoísta. La decepción me la estoy llevando yo ahora al escucharte y darme cuenta del poco interés que tienes”, le ha respondido.

Los miedos han ganado a Emilio. De poco le han servido los consejos de Raúl y Manolita…

