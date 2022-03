Raúl anima a Emilio a luchar por el merecido amor de Julieta

Emilio está con las emociones a flor de piel. Es la primera vez que siente que se está enamorando de verdad y los miedos están jugándole malas pasadas en su relación con Julieta.

Ella es una joven guapa, avispada y muy atrevida. Sin embargo, él es todo lo contrario, pero para Julieta eso no es ningún problema ya que está convencida de que Emilio le gusta bastante.

¿No es verdad que los polos opuestos se atraen? Eso es, precisamente, lo que Raúl le ha querido transmitir a su mejor amigo.

Mientras Julieta está pensando en cómo avanzar en su nueva relación, Emilio está hecho un mar de dudas. “No paro de pensar que es demasiado mujer para mí. A ella le pega estar con un hombre de éxito, que gane más dinero, y que no viva con su madre", ha confesado.

Por su parte, Raúl ha preferido ocultar, de momento, que tuvo un fuerte idilio con la mujer puesto que no quiere herir los sentimientos de su amigo y, además, le ha dado un gran consejo para que no se rinda: "No es de esas que va detrás del dinero. Te quiere y tienes derecho a ser feliz".

¿Le hará caso a su amigo? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!