El matrimonio de Manolita y Marcelino, ¿se ha roto para siempre?

Cristina teme llamar a Manolita para darle una mala noticia, una más tras tantas otras. El juez no ha aceptado la petición de la abogada de Sanabria con lo que ésta no podrá salir de prisión para estar con su hijo Manolín. Sanabria no tiene tiempo para lamentos y le pide a Cristina que necesita estar con su hijo porque Marcelino no va a saber darle el apoyo que necesita.

Cristina aprovecha para preguntarle por la visita de Marcelino y Sanabria le cuenta que hay algo roto entre ellos, para siempre.