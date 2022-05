Coral se sincera con Raúl: "No quiero fingir, a veces tengo dudas"

Raúl ha querido tener un bonito detalle con Coral y le ha regalado unos pendientes, pero su reacción no ha sido la esperada.

Lo cierto es que no eran de su estilo pero, para no disgustarlo, ha preferido callarse. El empresario no entendía qué le había pasado pero, después de una charla con Fran, Coral ha decidido sincerarse. “No me gustan, no son de mi estilo. A mí me gustan las cosas menos llamativas”, le ha explicado.

Coral piensa que para que la relación funcione ambos deben ser sinceros el uno con el otro. Por eso, ha abierto su corazón. “No quiero fingir contigo. A veces, tengo dudas sobre si estamos haciendo lo correcto o no”, le ha dicho.

Asombrado con sus palabras, Raúl le ha preguntado si la boda sigue adelante y Coral le ha despejado todas sus dudas: “Sí, quiero casarme contigo y ser feliz a tu lado. Contigo es con quien quiero estar”.

Más tarde, se han fundido en un apasionado beso. ¿Se está equivocando Coral?