Carmen se revela ante el beso robado de Uriarte

“Te has convertido en mi juguete favorito”. Uriarte está disfrutando viendo sufrir a Carmen y, en esta nueva visita, le ha pedido explicaciones tras el episodio del robo en la joyería: “¿Cómo se te ocurrió caer tan bajo?”.

La mujer, que ya no sabe qué hacer para devolverle el dinero, le ha explicado que estaba desesperada. “Me has obligado a mentir a mi hijo y tú sabes lo preocupado que está por mí. Tú no mereces nada de él…Ni una mirada ni una palabra”, le ha reprochado.

Sus chantajes no paran y Carmen se siente tan mal que está valorando contarle toda la verdad a Raúl y que sepa quién es su verdadero padre. ¿Podrá perdonarle que le haya ocultado la verdad durante todos estos años? ¿Qué hará cuando se entere que ha tenido problemas con las apuestas?

Al levantar el teléfono, decidido a hablar con su hijo, la mujer le ha suplicado que no siga adelante y, por esta vez, le ha hecho caso, pero Uriarte tiene muy claro que la situación de Carmen no es nada fácil porque no tiene dinero para saldar su deuda.

“Quiero de ti todo, el dinero que me debes, tu desesperación y también a ti”. La nueva advertencia de Uriarte ha terminado con un beso forzado para recordar el pasado, pero Carmen le ha respondido con un bofetón.

¿Cómo ha podido hacerlo? ¿De dónde viene esa gran obsesión? Tal y como le ha dicho, no se dará por vencido…