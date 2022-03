Carmen estalla tras la fuerte pelea entre Fran y Raúl por Coral: “Me dais vergüenza”

La fiesta de Garlo no terminó nada bien entre Fran y Raúl. Después de que el creativo viera con sus propios ojos cómo Bruno Fischer intentó propasarse con Coral, no dudó en plantarle cara al alemán y, temiendo que el negocio no se cerrase, intervino Raúl, reprochándole a su primo la situación.

Fran, por su parte, no se quedó callado y le dijo a Raúl que este malestar lo había provocado él al “obligar” a Coral para que fuera la acompañante de Fischer: “El acuerdo es lo único que te preocupa, siempre estás pensando en los beneficios. Ahora entiendo porqué tu padre no te dejó la empresa”.

Esas palabras hirieron mucho a Raúl ya que para él su padre era un ejemplo a seguir y, en cierto modo, Fran estaba diciendo la verdad…Por eso, reaccionó dándole un fuerte golpe a su primo.

Todas las miradas de la fiesta de Garlo en el King’s se dirigieron a ellos, y Carmen, avergonzada por lo que estaba pasando, ha decidido poner las cartas sobre la mesa. “¿Por qué esa mujer siempre os separa?”, les ha preguntado.

¿Se propasó Bruno Fischer con Coral? Lo cierto es que las versiones de los primos discrepan y Carmen ya no sabe cómo apaciguar la situación. “Me dais vergüenza, sois como dos críos inmaduros”, ha lamentado.

Tanto Fran como Raúl quieren mucho a Carmen y para ellos es muy importante su opinión. La mujer les ha dejado saber que este enfrentamiento perjudica a su salud.

Pero, ¿cuándo va a acabar esta rivalidad? Coral sabe que ambos están enamorados de ella pero, ¿a quién pertenece su corazón? En el King’s pudimos ver cómo Fran le pedía una nueva oportunidad a la joven y le quitaba las dudas con un apasionado beso.

Por otro lado, el amor que Raúl y Coral sintieron fue muy fuerte. Tanto es así que aún él no puede olvidar ningún recuerdo.

De momento, la joven necesita saber quién es el padre del bebé que está esperando. Eso podría cambiarlo todo… ¡Y muy pronto lo descubriremos!

