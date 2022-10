Carballo, rota de dolor, se lanza a los brazos de Jorge

Tras leer el diario de su padre desaparecido, Carballo decide preguntar a Luz sobre la última parte escrita, en la que la librera afirma que algo le pasaba al comisario Barros. Esta le sorprende contando que llevaba un tiempo, hasta antes de su desaparición, muy raro, con actitudes violentas y con problemas con el alcohol.

La investigadora no podía creerse lo que oyó. No sabía que su padre estaba pasando por una etapa mala y aseguró que su forma de ser no era la que describía Luz.

Por todo ello, mantiene una conversación con Jorge en la que se derrumba. Carballo no puede explicarse por qué el comisario la tenía engañada sin contarle nada y saca a la luz su sentimiento de soledad al no tener presentes ni a su padre ni a su madre.

Es en ese momento cuando Jorge manifiesta que él sí que está ahí para ella. Algo que recibe de buen agrado la expolicía y se apresura a besarle. Pero el investigador la frena, no quiere que después ella pueda arrepentirse del beso. ¿Puede ser el principio de una bonita relación?