Andrea manda a Ciriaco un mensaje de amor en su peor momento

Ciriaco ha sido detenido como presunto culpable de la muerte de Ana Mari, lo que ha supuesto un duro golpe para toda la familia Gómez.

Manolita y Marcelino están destrozados, han intentado ir a verle a la cárcel para darle su apoyo y decirle que están seguros de que es inocente.

Sin embargo, por mucho que han contado con la ayuda de Quintero y Cristina, abogados y amigos suyos, la policía no les ha dejado hablar con Ciriaco.

Andrea, muy preocupada, ha acudido a casa de los Gómez para hablar con Manolita. La joven le ha pedido que, si consigue hablar con su hijo, le dé el siguiente recado de su parte: “Dile que no me he olvidado de él en ningún momento y que sé que va a salir libre pronto”.

Manolita, tan encantadora y comprensiva como siempre, a pesar de estar pasando por esta trágica situación, le ha agradecido su visita y le ha asegurado que, en cuanto pueda, le dará su mensaje a Ciriaco.