Ana, rota de dolor tras el duro rechazo de Manuel

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.447

Manuel dejó a Ana tras esta descubrir que su madre y novio habían cedido al chantaje económico de Salvador de la Vega para no ir a juicio. Tras esta dramática situación, Ana no se deja vencer e intenta solucionar las cosas con Manuel. Pero Manuel lo tiene claro, no quiere seguir adelante con su relación con Ana, nunca más.