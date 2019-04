¿Se irá Loli sin contarle la verdad a Víctor?

AVANCE SEMANA 22 - 26 DE AGOSTO

Loli no aguanta más y quiere irse sin contarle a Víctor que está esperando un hijo suyo, Martos quiere recuperar su diario y hará lo que sea para que no llegue a manos de la justicia, y Carlota se mudará a casa de Adela para que Jaime tenga los mejores cuidados. ¿Qué otras cosas pasarán en 'Amar es para siempre'? No te pierdas el avance en fotos de los capítulos de la próxima semana.