Manolita, Marcelino, Pelayo y nuestros vecinos de la Plaza de los Frutos: una familia televisiva que dejará huella

Manolita, Marcelino y Pelayo son parte de nuestra familia televisiva, al igual que otros vecinos muy queridos como Quintero, Benigna, Sebas y muchos más que nos han acompañado a lo largo de estos casi doce años. Nos dejan su cariño, sus impresiones y su amor por una serie y una familia que deja huella y que, sin duda, es historia de la televisión.

Itziar Miranda, nuestra querida Manolita en la ficción, se ha llenado de orgullo al hablar de su personaje, describiéndolo como el mejor escrito en la historia de la televisión. “De ella me gusta todo. Manolita me ha enseñado muchas cosas”, ha compartido emocionada al pensar que muy pronto tendrá que despedirse para siempre de ella.

En la recta final de la serie, las emociones están a flor de piel. Con los Gómez hemos vivido el desarrollo de una familia, desde que Manolita y Marcelino eran novios hasta abuelos. Manu Baqueiro no ha podido evitar emocionarse al hablar de El Asturiano, reflexionando sobre las muchas historias y aventuras vividas en este lugar único. “Cuando esto se desmonte no quiero estar cerca porque me pondría a llorar seguro”, ha confesado.

José Antonio Sayagués, Pelayo en la ficción, ha resaltado el gran aprecio que siente por su personaje: “Lo que más me gusta de él es su sabiduría”. Mientras que a Iñaki Miramón, quien da vida a Quintero, lo que más le gusta del abogado es que es “muy humano y cercano”.

Por último, Anabel Alonso, Benigna en Amar, ha mandado un mensaje claro para los fans, recordándoles que, aunque la serie llegue a su fin, siempre permanecerá con nosotros.