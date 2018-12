Itzíar Miranda desea que en 'Amar es para siempre' suceda un auténtico drama teatral

ES MANOLITA

Hablamos con la carismática Itzíar Miranda, Manolita en 'Amar es para siempre', sobre la Navidad y sus deseos para el año nuevo. Miranda confiesa que detesta el consumismo y que en su familia mantienen una tradición muy especial de regalos. Itzíar confiesa quién la liará en la cena navideña de la serie y no tiene dudas en pedir un deseo para las tramas del próximo año: "Me gustaría que hubiera un Fuenteovejuna de todo el barrio contra los de La Vega que acabe en asesinato, me parecería divertido y justicia poética porque son malos malísimos"