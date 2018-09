María Castro: "Mi personaje cambiará de personalidad buscando venganza"

ES NATALIA MEDINA EN 'AMAR ES PARA SIEMPRE'

María Castro protagoniza la séptima temporada de 'Amar es para siempre' en el papel de Ana López convertida en Natalia Medina "buscando hundir a los que han hundido a mi familia". Castro se siente feliz con su incorporación porque "si no has estado en 'Amar' no eres actriz". María cuenta cómo ha sido la acogida en la serie y defiende que su personaje no es malvado sino un tipo 'Robin Hood' porque busca justicia para todos. Un misterioso personaje con una trepidante trayectoria porque "vivir una mentira no va a ser fácil para Natalia Medina".