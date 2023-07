Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 20 de julio de 2023: lanzarse al vacío

Cristina ha decidido confesarle a Guillermo lo que siente antes de irse a Valencia. Aunque ha intentado negarlo, su corazón nunca dejó de amarle y Guillermo siente lo mismo.

Ambos vuelven a besarse, con la mala suerte de que Gloria pasa por la plaza y se encuentra de frente con la verdad. La joven, que había sido rechazada por Guillermo, descubre por qué el abogado no quería tener una relación seria con ella.

Ciriaco está a punto de irse a Manchester con Maribel y, aunque casarse antes parecía imposible, Quintero les ha conseguido colar en el registro civil. ¡La boda se celebrará mañana!

Además, las sorpresas continúan para los Gómez cuando aparece Lola en la Plaza de los Frutos. La hermana de Ciriaco se ha divorciado de Arnau y no piensa volver a Barcelona.

Jorge está intentando rehacer su vida tras la muerte de Luján, sin embargo, no puede pasar página del todo hasta que no arregle asuntos legales. Ahora que su padre no está, debe hacer frente al tema de la herencia.

Quintero le cuenta que Luján tenía grandes cantidades de dinero en cuentas en el extranjero, pero de procedencia ilegal. Si Jorge decide hacer uso de ese dinero, podría correr grandes riesgos.

Úrsula ha recibido el alta tras su coma inducido. Ahora que está más recuperada, decide comentarle a su Rocío sus planes de futuro.

Para sorpresa de la farmacéutica, su hermana quiere volverse a las Alpujarras con Martín. Sin embargo, eso supondría separarse de Rocío y Hugo, y debe comunicárselo al padre del bebé...