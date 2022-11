Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 3 de noviembre de 2022: decepción, enfado y miedo

En la víspera del juicio sobre el asesinato de Ana Mari, Ciriaco siente tantos nervios que no pude parar de fumar tabaco y esconderse de la gente para estar solo. En una de sus escapadas, Jeros le encuentra y se sienta con él.

Sin embargo, sus consejos han sido todo lo contrario a los esperados. El preso le ha querido hacer saber que no es tan fácil como piensa Ciriaco salir de donde están: “Puedes salir de la cárcel, pero la cárcel nunca sale de ti. Lo más seguro es que vuelvas a entrar”.

Andrea ha querido preguntar a Marcelino por el juicio y desearle toda la suerte del mundo. Aunque, el dueño de El Asturiano, al ver tan cambiado a su hijo, ha decidido pedirle a la chica que acuda a verlo antes de la vista previa.

En un primer momento, Andrea deniega la petición de ir a ver a Ciriaco en la cárcel, respaldada por su padre, Ricardo. Sin embargo, la joven no puede más con la culpa y llama al abogado de Ciriaco para que le consiga una visita y poder verle.

Para estar ausente unos días de sus trabajos y conseguir ir a Londres, Cristina le cuenta a Sancho, su compañero del partido político y de la abogacía, lo que le ocurre. Aunque no esperaba la reacción con tan poco tacto que tuvo.

Hay que recordar que este hombre es la persona que rompió la carta que mandó Rubén a Cristina en la que se podía apreciar que la seguía queriendo. Algo que seguramente hubiese cambiado la percepción del embarazo por parte de la mujer.

Marcelino ha encontrado otra posible solución para que Ciriaco salga inocente en el juicio, que Manolita consiga el historial médico de Ana Mari.

Sin embargo, la dueña del Supermercado Sanabria se niega a ello, demostrando al final su verdadera razón: “Nos guste, o no, ninguno de los dos sabemos qué es lo que pasó de verdad aquella noche”.

Aunque no ha sido finalmente despedida Rocío, doña Paz le ha hecho saber que no siente ira o enfado, sino una gran decepción por no haber podido guardar el único secreto que le pidió.

Se ha podido ver a la dueña de la farmacéutica muy dura con su hijo Hugo, puesto que afirma que si él no lo es consigo mismo, alguien tendrá que serlo.

