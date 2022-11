Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 17 de noviembre de 2022: la verdad solo tiene un camino

Andrea, cansada de callar la verdad, se estaba desahogando con su madre. En ese preciso momento, Samuel, que iba a entrar al almacén del supermercado, ha escuchado la conversación.

Ahora, el secreto de Andrea y de Nieves ya no está a salvo. ¿Qué hará el mozo de almacén al respecto?

Carballo se ha dado cuenta de que Carlota y Cristóbal siguen enamorados el uno del otro y no estaba dispuesta a romper un matrimonio por un pequeño desliz.

Al reunirlos en el despacho, les pidió que se centraran en el futuro que les une. Carballo se ha despedido de la mujer con unas emotivas palabras. Por su parte, Carlota le ha deseado que encuentre el amor.

Todo el mundo merece una segunda oportunidad y, después de tres meses de contacto cero, Rubén se ha dado cuenta de que Cristina es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida.

Tras varios rechazos, la abogada ha decidido escuchar su corazón y, aunque tiene mucho miedo a que las cosas vuelvan a torcerse, está dispuesta a empezar de cero.

Hugo y doña Paz se han dado cuenta de que la mala relación entre ellos no es el camino que tienen que seguir en sus vidas, sino que ahora tienen que estar más unidos que nunca. Por lo que la dueña de la farmacia se ha decantado por ayudar a su hijo, de nuevo, en su proceso de desintoxicación.

Hugo, por su parte, también ha pedido perdón a su madre por querer hacerla daño en las discusiones sacando el tema de su padre.

Marcelino se ha llevado una gran decepción al enterarse de lo que hizo Ciriaco el día de la muerte de Ana Mari. Le ha echado en cara a Quintero que, aunque sea el abogado de del joven, también son amigos entre ellos.

“Lo que ha hecho mi hijo no tiene nombre, pero tú me has clavado una puñalada no diciéndome nada que no merezco”, ha apuntado Marcelino muy cabreado. Quintero le ha querido hacer ver que no se lo tome como una traición, que no podía contarlo a petición de Ciriaco.

