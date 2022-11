Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 11 de noviembre de 2022: Ciriaco se desgañita con Andrea

En una de las salidas nocturnas de Hugo, estando drogado ha cogido un adoquín del suelo y ha estado a punto de estrellarlo contra el escaparate de la farmacia de su madre doña Paz si no llega a ser porque justo salía Rocío de esta.

La trabajadora de la farmacéutica le ha recriminado a Hugo su actitud y su estado de embriaguez, pero le ha ofrecido su ayuda para salir de la situación en la que se encuentra.

Tras una conversación más con Andrea, Ciriaco le ha echado en cara todo lo que tenía guardado dentro. Primero, él le ha afirmado que ella se sentía culpable por estar con otra persona mientras estaba en prisión y que por eso hizo todo lo que pudo para sacarle de ahí.

Sin embargo, también le ha asegurado que Nieves, la madre de Andrea, se ha salido con la suya. La mujer quería que su hija estuviese con la persona que actualmente está conociendo la joven y no con Ciriaco. “No sabía que eras una marioneta de tu madre”, le ha manifestado el chico.

Todo esto es algo que no ha sentado nada bien a Andrea. Aunque lo ha negado todo, no se ha atrevido a contarle toda la verdad sobre el asesinato de Ana Mari.

Cristina le ha hecho saber a Rubén que, en su ausencia y ante la imposibilidad de contactar con él para contárselo, decidió abortar, puesto que no quería dar a luz sola y que recordó las palabras que él mismo le dijo un día, que no quería tener hijos.

Ante la actitud a la defensiva de ella y la noticia que acababa de recibir, el médico apuesta por levantarse del sitio e irse del bar en el que se encontraban. ¿Volverá a dejarla sola en estos momentos difíciles?

Ciriaco está muy dolido porque su madre no confía en su inocencia, pero el no querer explicar a sus padres dónde estuvo en realidad la noche del asesinato, hace que Manolita no le crea.

Es por ello por lo que la dueña de Supermercados Sanabria busca respuestas en el abogado de la familia, en Justo. Aunque este, aun sabiendo el paradero de su hijo aquella noche, no ha visto conveniente contárselo.

Tras estar entregando currículums por todo Madrid y haciendo entrevistas en vano, Ciriaco estaba harto de que no le cogiesen por haber estado en la cárcel.

Marcelino ha querido poner fin a su sufrimiento y le ha ofrecido un puesto como camarero en el bar de la familia, en El Asturiano. Aunque en un principio tenía miedo a la respuesta de su hijo, puesto que hace un tiempo manifestó que jamás trabajaría ahí, el joven ha aceptado el trabajo con la mayor de las sonrisas y orgullo.

