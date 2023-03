Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 28 de marzo de 2023: un acto de amor inigualable

Úrsula ha decidido marcharse lejos y dejar que Rocío y Hugo sigan adelante con su historia de amor.

Antes de poner rumbo a Barcelona, la joven le ha pedido a su hermana que no se vaya de la farmacia: Hugo está enamorado de ella y debe quedarse a su lado. ¿Seguirá su consejo?

Jesús piensa que Luján no lo quiere y tampoco lo respeta como profesional. Su relación está crispada, pero la que tiene el jefe superior de policía con Jorge es totalmente diferente.

Tal y como le ha dicho en el bar, está muy orgulloso de él y solo quiere lo mejor.

Alberto le ha dejado muy claro a Aurora que no volverán a verse. Ahora, el empresario quiere centrarse en su matrimonio y ha amenazado a su amante: “Si vuelves a acercarte, te arruinaré la vida. Me conoces y sabes que no estoy jugando”.

Poniéndolo a prueba, la hija de Jeros se ha lanzado y ha besado a Ciriaco. Al ver que él también quería besarla, se ha enfadado mucho.

Atónito ante sus palabras, Ciri le ha confesado a Maribel lo que siente por ella. ¿Nueva pareja a la vista?