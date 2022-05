En el próximo capítulo de ‘Amar es para siempre’: Sonia encuentra la manera de acercarse a Medina

En el próximo capítulo de ‘Amar es para siempre’ se avecinan curvas. Por un lado, Beni y Visi volverán a casa de Quintero, para felicidad del abogado. ¡Dejarán todas sus diferencias atrás!

Sorpresas también para Paloma. La joven descubrirá que Fran no le ha estado mintiendo y, además, compartirá con ella su historia más personal. ¿Reconciliación a la vista?

Mientras, Coral y Raúl siguen adelante con los preparativos de la boda, pero no lo tendrán tan fácil con la fecha: parece que no hay hueco. ¿Es una señal para que no se den el ‘Sí, quiero’?

Quienes parecen no poder darse una nueva oportunidad son Penélope e Ismael. La profesora seguirá marcando distancias con el gerente del King’s, dejando atrás sus sentimientos.

