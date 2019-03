Belén piensa hacer lo posible para que Daniel vuelva al hostal

Tomás convence a Mauro para salir con Inés y con Roberta, a la que quiere acercarse, pero el recuerdo de sus padres atormenta a Mauro que sale huyendo del Ateneo ante la impotencia de sus amigos. La preocupación por Mauro acerca a Inés y a Roberta. Carmen estalla contra Leo al comprobar que lo han engañado y no ha recuperado la agenda. Afectado, Leo se refugia en Le Ciel y, cuando entra Arturo, buscando a Carmen, lo confunde con Ramiro y se abalanza sobre él. Arturo no se cree las mentiras de Leo y se presenta en el Hostal donde está a punto de encontrarse con Carmen, pero no se ven. Mientras, Asunción escribe sobre un caso no resuelto de un niño desaparecido, Héctor pierde a Jesús y cuando está a punto de confesarle a su mujer lo ocurrido, Marcelino aparece con el niño. Belén, malhumorada por la ausencia de Daniel, paga su frustración con Dorita y, animada por una conversación con Pelayo, piensa en poner en marcha una estrategia para hacer volver a Daniel. Fernando irrumpe, de noche, malherido, en el Asturiano ante el desconcierto de Pelayo que cree estar viendo un fantasma..