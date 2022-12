Arturo asume la responsabilidad del caso de Elsa

Sabino sufre la sequedad de Roberta hacia él. Le pide perdón por sus palabras sobre su vida privada. Roberta admite que Sabino tenía razón y que no le conviene una relación con Mauro. Mauro trata de acreditarse ante su padre y para ello acude el primero a trabajar a la fábrica. Belén deja que Inocencia lleve la iniciativa en la búsqueda de asistentas para el hostal. Al final le hace ver que no van a encontrar a nadie como Felisa. Cristóbal se rebela contra la decisión de Elsa de no verlo y pide a Inés que le ayude a visitarla en la cárcel.