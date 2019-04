CAPÍTULO 1 TEMPORADA 2 | ALLÍ ABAJO

Las vecinas no dejan de pensar en sus chicarrones del norte. Piedad está en un sinvivir al no tener noticias de Koldo pero Merche ha encontrado una solución: "Si Mahoma no va a la montaña, la montaña tendrá que ir a Mahoma" . Dicho y hecho, Luci, Piedad y Merche ponen rumbo al norte en busca y captura de sus vascos.