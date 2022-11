Jon Plazaola: "A Iñaki le gusta el mundo que está descubriendo en Sevilla"

No sabe si es el olor a azahar o el color especial que tiene Sevilla lo que al final acaba por conquistarle. Lo cierto es que Jon Plazaola reconoce que Iñaki, su personaje, se va sintiendo cada vez más cómodo en el sur. Una zona que siempre le ha caído muy bien. "No sé si será porque si pliegas el mapa caemos unos encima de otros, pero me gusta mucho", confiesa.

El actor está encantado de formar parte del equipo de la serie y espera que la unión y el buen ambiente en el rodaje se vean reflejados en el resultado. "Somos como una gran familia", asegura.

Además, adelanta que las coletillas de los personajes se harán famosas y que en concreto el suyo intentará ganarse a los andaluces con la gastronomía.