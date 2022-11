Jon Plazaola confiesa qué canción dedicaría Iñaki a Carmen en 'Allí abajo'

La cuadrilla de 'Allí abajo', feliz con las nuevas incorporaciones de la tercera temporada

La cuadrilla de 'Allí abajo' ha cambiado su tarde de poteo en el bar Kaia por el plató de 'Tu cara me suena'. Iñaki, Antxon, Koldo y Peio han hecho las maletas y han viajado a Barcelona para imitar a Los Manolos interpretando 'All my loving' en la gala final de la quinta edición del exitoso concurso. Durante los ensayos, hemos podido charlar con ellos sobre las nuevas incorporaciones de tercera temporada, que se estrenará muy pronto en Antena 3.