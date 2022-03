"Dos equipos marcados por la edad": Luis Iglesia habla de su experiencia en 'Alba'

Luis Iglesia ha comenzado la entrevista desvelando que en 'Alba' hay "dos equipos marcados, sin querer, por la edad". El actor ha diferenciado entre los veteranos y los jóvenes y ha querido dedicarle unas bonitas palabras a este último grupo: "Son maravillosos".

Al ser preguntado por una anécdota del rodaje, Luis ha hecho referencia a su hermano en la ficción, personaje que interpreta Jordi Ballester, con el que tiene muchas cosas en común, entre ellas el gusto por la gastronomía. Para él una buena comida y una buena conversación no hay dinero que lo pague.

El proceso de casting le coincidió, como a todos, con el confinamiento y ha recordado cómo fue su 'self tape', "una cosa rarísima", en palabras del actor. "Necesitaba que alguien me diera la réplica" y le pidió a unos amigos que se grabaran por teléfono unas frases. ¡Menudo ingenio!

"Nuestro año se destruyó con el famoso encierro", aseguraba Iglesia al hablar de la COVID-19 mientras confesaba la alegría que se llevó cuando le dieron este papel en 'Alba'.

¿A qué personaje le hubiera gustado interpretar si no hubiera sido Mariano Entrerríos? Luis cree que algo que no hubiera hecho nunca como de juez... "si no se deja corromper".

